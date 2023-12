Die Ampel rätselt seit vier Wochen, wie sie mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgehen soll, das der Haushaltsführung und der Einrichtung von Neben-Kreditlinien enge Grenzen gesetzt hat. Finanzminister Lindner hatte die Haushaltslücken im Etat 2024 auf 17 Milliarden Euro beziffert. Es geht allerdings auch darum, was in den Jahren danach passiert, wenn der Klima- und Transformationsfonds KTF und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF nicht mehr in der Form wie bisher genutzt werden können. In der SPD wird betont, man müsse zudem sicherstellen, dass eine Bundesregierung so wie die Regierungen anderer Staaten eine Möglichkeit habe, 2024 auf weitere Krisen reagieren zu können.