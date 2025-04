Die Behörde Customs and Border Protection (CBP) listete in einer Mitteilung an Importeure 20 Produktkategorien auf, für die die Ausnahmen gelten sollen. Darunter ist die sehr weit gefasste Kategorie mit dem Code 8471 für Computer, Laptops, Laufwerke und Geräte zur automatischen Datenverarbeitung. Dazu zählen auch Halbleitergeräte, Speicherchips und Flachbildschirme. Der Statistikbehörde Census Bureau waren Smartphones im Jahr 2024 mit einem Wert von 41,7 Milliarden Dollar die wichtigste US-Importware aus China, während in China gefertigte Laptops mit 33,1 Milliarden Dollar an zweiter Stelle standen.