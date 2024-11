Die unmittelbare Kursschwäche ist hauptsächlich auf die wirtschaftliche Lage in China zurückzuführen. Obwohl die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr und 2025 voraussichtlich um jeweils mehr als vier Prozent zulegen wird, verlangsamt sich das Wachstum. Die Probleme in China, insbesondere die Krise im Immobiliensektor und der schwache Konsum, bleiben bestehen. Im ersten Halbjahr meldete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von fast 11 Prozent bei konstanten Wechselkursen, verursacht durch die stark gesunkene Nachfrage nach Luxusgütern in China.