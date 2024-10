Insgesamt habe sich auch das Marktsentiment gegenüber dem Biotechnologiesektor in den vergangenen Monaten etwas verbessert. Die erste Zinssenkung der US-Notenbank im September habe dem Sektor allerdings noch nicht den erhofften Schub gegeben. Unsicherheiten über die geopolitische Lage sowie die weitere konjunkturelle Entwicklung und die anstehenden Wahlen in den USA sorgten weiterhin für Zurückhaltung, schreibt HBM in der Mitteilung.