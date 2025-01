Derweil haben die Marktindizes im Gesundheitssektor seit den Wahlen in den USA deutlich an Wert verloren, was unter anderem auf Unsicherheiten über die zukünftige Ausgestaltung der Gesundheitspolitik zurückzuführen sei. HBM geht davon aus, dass im Laufe des Jahres mehr Klarheit herrschen wird und sich daher die Marktstimmung wieder verbessert. Dies dürfte dann auch die Übernahmeaktivitäten in der Branche beleben.