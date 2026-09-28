Adarx hatte im Rahmen des Börsengangs 26,25 Millionen neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 17,00 US-Dollar je Aktie platziert und damit einen Bruttoerlös von rund 446,3 Millionen US-Dollar erzielt. Die Aktien werden seit dem 25. September 2026 unter dem Tickersymbol Adrx an der Nasdaq gehandelt.