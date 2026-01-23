Die Gesellschaft gibt sich überzeugt, dass das Portfolio nach wie vor über grosses Wertsteigerungspotenzial verfügt. Neben weiteren Übernahmeaktivitäten sieht HBM laut Mitteilung auch eine vorsichtige Öffnung für Börsengänge. Davon profitieren die privaten Unternehmen im Portfolio von HBM Healthcare. Zudem dürften verschiedene Portfoliounternehmen innerhalb der nächsten zwölf Monate relevante Ergebnisse aus klinischen Studien oder Zulassungsentscheidungen präsentieren.