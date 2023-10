Dazu habe nicht zuletzt die allgemeine Entwicklung im Biotech-Sektor beigetragen, schrieb die Gesellschaft in einem Communiqué vom Montag. Gleichzeitig kündigt die HBM Healthcare an, ein Aktienrückkaufprogramm zu aktivieren. Das Unternehmen begründet dies mit dem Abschlag des Aktienkurses zum ausgewiesenen inneren Wert je Aktie (NAV). Dieser habe sich in den vergangenen Tagen in einem Umfang ausgeweitet, der nach Überzeugung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der HBM Healthcare Investments nicht die fundamentale Entwicklung und die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.