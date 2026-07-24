Was die weitere Geschäftsentwicklung betrifft, zeigt sich HBM zuversichtlich. Das Marktumfeld für den Gesundheits- und Biotechnologiesektor habe sich weiter verbessert. HBM Healthcare Investments sei mit dem ausgewogenen Portfolio aus kotierten und privaten Unternehmen vielversprechend positioniert, um von diesem Umfeld zu profitieren.