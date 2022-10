Vor allem das zweite Quartal war mit einem Verlust von 86 Millionen Franken massgeblich für die insgesamt schwächere Performance in den ersten sechs Monaten verantwortlich. Das schwächere Abschneiden sei in erster Linie der Beteiligung an dem börsenkotierten Biotechunternehmen Cathay geschuldet, wie HBM bereits Anfang Oktober mitgeteilt hatte. Die Marktkapitalisierung des an der Börse in Shanghai kotierten Unternehmens reduzierte sich deutlich.