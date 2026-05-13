Grundsätzlich habe sich die Marktstimmung im globalen Biotechnologiesektor im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Vor allem ab der zweiten Jahreshälfte 2025 habe eine Trendwende eingesetzt, die eine längere Phase hoher Zinsen, geringer Risikobereitschaft und zurückhaltender Finanzierungen beendet habe. «Diese Wiederbelebung der Übernahmeaktivitäten, die weiterhin solide operative Entwicklung der privaten Beteiligungen und die Erholung der Bewertungen kotierter Unternehmen beflügelte die Performance des Portfolios», heisst es in der Mitteilung weiter.