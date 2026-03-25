Deal von 6,7 Milliarden Dollar

Merck & Co hatte am Morgen bekannt gegeben, 53 US-Dollar je Terns-Aktie zu bieten. Damit wird Terns brutto mit rund 6,7 Milliarden Dollar bewertet. Der Preis stellt ausgehend vom Dienstag einen Aufschlag von rund 31 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 60 Tage dar. Der Abschluss der Übernahme ist für das zweite Quartal geplant - unter der Bedingung, dass eine Mehrheit der Terns-Aktionäre ihre Papiere andient.