Die 2017 erfolgte Beteiligung ist laut HBM eine grosse Erfolgsgeschichte. Der Umsatz stieg von 40 Millionen Euro auf voraussichtlich 1,3 Milliarden im Jahr 2026. HBM Healthcare habe insgesamt 26 Millionen Euro investiert und schon bislang 10,5 Millionen an Kapitalrückzahlungen erhalten. Insgesamt habe die Investition bis heute einen Mehrwert von rund 300 Millionen Franken generiert - mehr als das Zehnfache des ursprünglichen Investitionsbetrags.