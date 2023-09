Sechs von zehn Erwerbstätigen in Deutschland spüren bereits die Folgen des Fachkräftemangels. Im Tourismus seien es sogar gut 70 Prozent und bei medizinischen Gesundheitsberufen fast 80 Prozent, wie am Donnerstag aus einer YouGov-Studie unter knapp 4000 Berufstätigen hervorgeht. Im Ergebnis würden vor allem mehr Arbeitsbelastung (31 Prozent), stockende Arbeitsabläufe sowie eine wachsende Bereitschaft zum Jobwechsel (je 14 Prozent) beklagt. Vor allem Jüngere vermissen im Betrieb Strategien gegen Personalmangel. Die grösste Angst der Erwerbstätigen in puncto fehlender Fachkräfte ist, dass sich Arbeitsklima und Gesundheit der Beschäftigten verschlechtern. Als zweitgrösste Sorge gilt, dass es zu einem Wissensverlust («Brain drain») kommt, weil Mitarbeitende nicht oder nur verzögert ersetzt werden.