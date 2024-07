Die Fluggesellschaft Saudia will bis zu 100 elektrische «Lilium Jets» kaufen. Die Saudia Group will die Flugtaxis mit vier bis sechs Sitzen nach eigenen Angaben unter anderem zur Beförderung von Mekka-Pilgern, aber auch für Besucher sportlicher Grossereignisse und touristischer Ziele einsetzen. Beim Besuch einer Saudia-Delegation am Lilium-Firmensitz in Oberpfaffenhofen bei München wurden die Verträge über 50 feste Bestellungen und Optionen auf weitere 50 Maschinen am Donnerstag unterzeichnet. Wenn der Kunde die Option zieht, hat der Auftrag ein Volumen von rund 700 Millionen Dollar.