In weniger als einem Monat werden die US-Amerikaner in einer der folgenreichsten Wahlen ihrer Geschichte abstimmen. Doch an der Wall Street ist es unheimlich ruhig, denn das so genannte «intelligente Geld» zögert eine Wette einzugehen. «Wetten Sie nie auf das Werfen einer Münze», sagt George Ball, Chef der in Houston ansässigen Investmentfirma Sanders Morris Harris. «Die Wahl ist zu knapp, um eine informierte Anlagepositionierung zu ermöglichen.»