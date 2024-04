Der amerikanische Hedgefonds Appaloosa hatte als Anlageberater für Palomino Master und Azteca Partners fungiert, die die CS-Nachrangpapiere Tage vor der Abschreibung der Papiere auf null erwarben. Sie hätten damit «erhebliche Investmentverluste» erlitten, hiess es in einer am Dienstag beim Bundesgericht in Newark, New Jersey, auch im Namen von Palomino und Azteca eingereichten Klage.