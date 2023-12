Während der grösste Token an Wert zunimmt, nehmen potenzielle Anleger wieder Anrufe von Fondsmanagern entgegen und die Absicherung an den Derivatmärkten von Krypotransaktionen bleibt günstig. "In vielerlei Hinsicht war es ein Traumjahr“, erklärte Slavin. Er möchte mehr Händler und anderes Personal einstellen und damit seine "Zwei-Mann-Show“ ausbauen, sagte er in einem Interview von seinem provisorischen Arbeitsplatz in seinem Elternhaus in der Nähe von Boston aus, wo er seinen Fonds gründete. Diesen wird er nun nach Miami verlegen.