Tatsächlich verzeichnen Memecoins laut Dex Screener in letzter Zeit das höchste Handelsvolumen an sogenannten dezentralen Börsen. Laut dem Datentracker CoinMarketCap ist der Gesamtmarktwert von Memes auf rund 54,7 Milliarden US-Dollar gestiegen. "Die unausgesprochene Wahrheit ist: Wenn der Fonds es nicht tut, tun es die Leute, die im Fonds arbeiten“, sagte Rennick Palley, Gründungspartner von Stratos, in einem Interview.