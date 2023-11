"Die Friedensdividende ist eindeutig am Ende des Weges“, sagte Griffin auf dem Bloomberg New Economy Forum am Donnerstag in Singapur und verwies auf die Kriege zwischen Russland, der Ukraine und Israel und der Hamas. "Wir werden wahrscheinlich höhere Realzinsen sehen, und wir werden wahrscheinlich auch höhere Nominalzinsen sehen.“