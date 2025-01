Die vom legendären Hedgefonds-Manager Bill Ackman geleitete Investmentfirma bietet den Inhabern von Howard Hughes 85 Dollar pro Aktie, wovon der Grossteil in bar ausgezahlt werden soll, teilte das Unternehmen in einem auf seiner Website veröffentlichten Brief an die Investoren mit. Das entspricht einem Aufschlag von 38,3 Prozent auf den Aktienkurs von Howard Hughes seit August, als Pershing Square erstmals Interesse an einem möglichen Zusammenschluss bekundete. Die Valoren von Howard Hughes stiegen nach der Nachricht steil an und stiegen um 9,5 Prozent auf 78,62 Dollar am Montag.