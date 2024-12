Umtausch in Aktien ab bestimmtem Kurs

Wandelanleihen, also langfristige Anleihen mit niedrigem Kupon können bei der sogenannten Convertible Arbitrage in Aktien umgetauscht werden, wenn der Aktienkurs über ein bestimmtes Niveau steigt. Hedgefonds kaufen sie, um ihre eigene Version einer Convertible-Arbitrage-Strategie anzuwenden. Sie war eine der heissesten Strategien an der Wall Street in diesem Jahr - und Unternehmen wie AQR Capital Management und Man wenden sie bereits an.