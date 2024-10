«Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Republikaner im Weissen Haus hat zugenommen», schrieb Loeb am Donnerstag in einem Brief an Investoren seines Hedgefonds Third Point. Dies würde einen positiven Effekt auf gewisse Sektoren und den Markt als Ganzes haben. Selbst wenn der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump nicht gewinnen sollte, dürften seine Republikaner die Macht im Senat übernehmen. Dann könnten sie die «wirtschaftlichen Nachteile» von Erfolgen der Demokraten begrenzen, schrieb der Milliardär.