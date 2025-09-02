Dalio betont, dass die jahrelangen hohen Defizite und das untragbare Schuldenwachstum die US-Wirtschaft an den Rand einer Krise gebracht hätten. Die neuen Haushaltspläne könnten innerhalb von drei Jahren einen «schuldenbedingten Herzinfarkt» auslösen: «Ich würde sagen, in etwa drei Jahren - plus/minus ein oder zwei Jahre». Dabei hätten Präsidenten beider Parteien die Verschärfung der Situation bereits vor Trumps jüngstem Haushaltsplan mitzuverantworten.