«Die meisten CEOs möchten nicht in die Lage kommen, sich einer Regierung anbiedern zu müssen», sagte Griffin am Dienstag in einem Interview am Rande einer Veranstaltung des Wall Street Journal. Wenn die US-Regierung den Eindruck von Vetternwirtschaft vermittle, wachse bei Führungskräften die Sorge, geschäftlich zu gewinnen oder zu verlieren – je nachdem, ob sie die Regierung öffentlich unterstützen oder nicht.