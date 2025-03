In dem Papier heisst es weiter, dass eine stärker diversifizierte Aufstellung vor Verlusten schützen kann, wenn Aktienkurse fallen. Ein S&P-Risiko-Parität-Index mit einem Volatilitätsziel von 12 Prozent hat bisher in diesem Jahr (2025) um 4,5 Prozent zugelegt und damit eine Bloomberg-Benchmark geschlagen, die zu 60 Prozent in Aktien und zu 40 Prozent in Anleihen investiert und nur 2,2 Prozent erreichen konnte. Der S&P 500 befindet sich gleichzeitig im Minus.