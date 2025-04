Die zunehmende Kritik kam zu einem Zeitpunkt, an dem Trump keinerlei Anzeichen zeigte, von der schmerzhaften Handelsreformen abzurücken, die am 9. April in Kraft treten sollen und die Märkte bereits stark belastet haben. «Ich bin fest davon überzeugt, dass die Einführung von Zöllen am 9. April gegen die gesamte Welt, in massivem Übermass zu dem, was uns berechnet wird, ein Fehler ist », schrieb Ackman in einem Beitrag auf X.