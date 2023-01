Nachdem er Eagle’s View Capital Management 16 Jahre lang als Dachfonds verwaltet hatte, beschloss der in New York ansässige Gründer Neal Berger, seinen eigenen Fonds in das Sortiment aufzunehmen. Der Contrarian Macro Fund wurde im April 2021 zunächst mit Partnerkapital aufgelegt, um darauf zu wetten, dass die Federal Reserve ein Jahrzehnt des lockeren Geldes beenden würde — obwohl die Währungshüter selbst die Inflation noch als "vorübergehend" bezeichneten.