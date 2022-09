Das Pfund stürzte am Montag auf ein Rekordtief, angeheizt durch die Befürchtung, dass die neuen Steuerpläne der Regierung die Inflation und die Verschuldung in die Höhe treiben werden. Es fiel bis auf 1,0350 Dollar. Die Optionsmärkte zeigten um 10:40 Uhr in London eine Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent an, dass die Währung in diesem Jahr die Parität mit dem Dollar erreicht.