Einwohner der Hauptstadt berichteten von massiven Explosionen und einer verzweifelten Lage. «Heute ist es schlimmer als gestern. ‌Sie greifen den ⁠Norden Teherans an», sagte der 36-jährige Mohammadreza der Nachrichtenagentur Reuters am Telefon. «Wir können nirgendwohin. Es ist wie in einem Kriegsgebiet. Helft uns.» Israel bezeichnete die Angriffe als weitere Welle gegen Regierungsziele. Ein Militärsprecher erklärte, man verzeichne ⁠zwar einen Rückgang der täglichen Raketenstarts aus dem Iran, die Bedrohung bestehe jedoch weiter. «Je mehr wir den Schaden intensivieren und die Abschussrampen ausschalten, desto mehr wird die Bedrohung mit der Zeit abnehmen», sagte er. Die Trauerfeierlichkeiten für den getöteten Revolutionsführer Ajatollah Ali ‌Chamenei wurden im Iran derweil um unbestimmte Zeit verschoben, was Spekulationen über die Nachfolgeregelung und die Sicherheitslage im Inneren anheizte.