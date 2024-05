Am Montagabend hatte auch das Auswärtige Amt mitgeteilt, dass «durch die gleichzeitige Beantragung der Haftbefehle gegen die Hamas-Führer auf der einen und die beiden israelischen Amtsträger auf der anderen Seite der unzutreffende Eindruck einer Gleichsetzung entstanden (ist)». US-Präsident Joe Biden hatte den Antrag sogar sehr scharf kritisiert und als «empörend» bezeichnet. In der Stellungnahme des französischen Aussenministeriums findet sich dagegen keine Kritik am IStGH. Stattdessen heisst es: «Frankreich unterstützt den Internationalen Strafgerichtshof, seine Unabhängigkeit und den Kampf gegen Straflosigkeit in allen Situationen.»