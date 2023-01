Russland tauscht Oberbefehlshaber aus

Vor dem Krieg lebten etwa 10'000 Menschen in Soledar. Sollte Russland die Stadt erobern, wäre das ihr grösster militärischer Erfolg in der Ukraine seit einer Serie von demütigenden Rückschlägen in den vergangenen Monaten. Allerdings ist der Preis dafür nach Auffassung vieler Militärexperten angesichts der zahlreichen Toten unverhältnismässig hoch. Zudem ist Russland bei seinem Versuch, das in der Nähe gelegene strategisch weitaus wichtigere und gut zehnmal so grosse Bachmut zu erobern, bislang nicht wesentlich vorangekommen.