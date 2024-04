Die gegnerischen Einheiten hätten aber noch nicht die Vororte erreicht, teilte das Militär am Freitag mit und wies entsprechende russische Medienberichte zurück. Eine rasche Einnahme von Tschassiw Jar, das westlich der praktisch zerstörten Stadt Bachmut liegt und als wichtiger ukrainischer Stützpunkt gilt, wäre für die Ukraine ein schwerer Schlag und ein Zeichen für den Erfolg der Offensive des russischen Militärs. Dieses rückt im Osten der Ukraine langsam aber stetig vor, seit es im Februar die Stadt Awdijiwka erobert hat. Die ukrainischen Truppen versuchen, sich einzugraben. Es fehlt ihnen aber an Munition und Artillerie, und Militärhilfe der Verbündeten lässt auf sich warten. So wird seit Monaten die von US-Präsident Joe Biden zugesagte milliardenschwere Militärhilfe im Kongress von den Republikanern blockiert.