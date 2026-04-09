Trump hatte den Waffenstillstand am späten Dienstagabend verkündet. Zuvor hatte er dem Iran ein Ultimatum gestellt und mit der Zerstörung der gesamten Zivilisation des Landes gedroht, sollte die Blockade der Strasse von Hormus nicht aufgehoben werden. ‌Der Krieg war am 28. Februar von Trump und Netanjahu mit dem Ziel begonnen worden, das ​iranische Atomprogramm zu beenden und die Führung in Teheran zu stürzen. Nach fünfwöchigen Kämpfen beanspruchen nun beide Seiten den Sieg für sich. Faktisch verfügt der Iran weiterhin über sein hochangereichertes Uran sowie über Raketen und Drohnen. Auch die geistliche Führung wurde nicht gestürzt. Trump hatte das iranische Volk ‌wiederholt aufgefordert, gegen die Führung des ​Landes auf die Strasse zu gehen,