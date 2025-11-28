Christopher Forbes vom Broker CMC Markets sagte, er habe in 20 Jahren noch nie einen derart weitreichenden Börsenausfall erlebt. CMC habe den Handel in mehreren Rohstoffkontrakten ausgesetzt und bei anderen Produkten entweder die Preisquelle gewechselt oder auf interne Daten und Berechnungen zurückgegriffen, um Preise für Kunden und sogar andere Broker zu stellen. «Dies ist nicht nur ein Handelsproblem, sondern auch eine Erinnerung daran, dass Rechenzentren zu einer wichtigen Infrastruktur geworden sind, die nicht hundertprozentig zuverlässig ist und Kapazitätsprobleme hat», sagte Portfoliomanager Michail Zherev von Amati in London.