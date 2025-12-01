Das Rechenzentrum der CME einer der weltweit grössten Derivatebörsen, gab bekannt, seine Kühlkapazität nach einer Überhitzung, die am Freitag einen katastrophalen, zehnstündigen Ausfall verursachte und die Weltmärkte erschütterte, verstärkt zu haben. CyrusOne, dem das Rechenzentrum in Aurora, Illinois, etwa 80 Kilometer von Chicago entfernt, gehört, erklärte, den Betrieb wiederhergestellt und die Kühlsysteme mit zusätzlicher Redundanz ausgestattet zu haben.
Laut einer Mitteilung an Bloomberg News vom Sonntag dient das Rechenzentrum als Drehscheibe für Derivate im Wert von Billionen Dollar, die täglich an den globalen Aktien-, Währungs-, Anleihen- und Rohstoffmärkten gehandelt werden. Der Futures-Handel begann am Sonntag um 18:00 Uhr USA-Zeit planmässig. Die Kontrakte auf den S&P 500 Index gaben im frühen Handel um 0,1 Prozent nach, aktuell sind sie bei 0,7 Prozent im Minus. US-Staatsanleihen-Futures gaben leicht nach, während der Ölpreis stieg.
Die Störung stoppte den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren auf der EBS-Devisenplattform der CME sowie richtungsweisenden Futures, darunter für Rohöl der Sorte WTI, den Nasdaq 100 und Nikkei, Palmöl und Gold. Marktteilnehmer sprachen von der heftigsten Panne seit Jahren.
Der Notfallplan der CME sieht zwar einen Umzug in ein Rechenzentrum im Grossraum New York vor, doch die Börse entschied sich gegen die Nutzung eines Backup-Rechenzentrums, da die vorliegenden Informationen auf einen kurzen Ausfall hindeuteten, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person am Freitag mitteilte.
Die Störung im Rechenzentrum Aurora beeinträchtigte die Märkte von Tokio bis London und legte den Handel mit allem lahm, von Gold über Öl bis hin zu Zinssätzen. Selbst nachdem der Handel am Freitag weitgehend wiederhergestellt war, dauerten die Störungen bis weit in die US-Handelssitzung hinein an. CME Direct, eine von der Börse bereitgestellte Handelsplattform, war den Grossteil des Tages offline.
Futures sind eine tragende Säule der Finanzmärkte und werden von Händlern, Spekulanten und Unternehmen genutzt, die Positionen in einer breiten Palette von Basiswerten absichern oder halten wollen. Ohne diese und andere Instrumente waren die Makler im Blindflug.
Starke Abhängigkeit vom Rechenzentrum
Der Ausfall verdeutlichte die Anfälligkeit zunehmend integrierter globaler Märkte, die auf wenige dominante Börsen angewiesen sind. Dies wirft auch Fragen zu den Notfallplänen der CME und ihrer starken Abhängigkeit von dem Rechenzentrum auf, das sie 2016 an CyrusOne verkaufte, ein Unternehmen, das sich heute im Besitz von KKR und Global Infrastructure Partners befindet.
«Abgesehen von dem unmittelbaren Risiko, dass Händler ihre Positionen nicht schliessen können - und den potenziellen Folgekosten - wirft der Vorfall allgemeinere Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit auf», sagte Axel Rudolph, Analyst bei der Handelsplattform IG. Einige europäische Broker sagten, dass sie im Laufe des Tages nicht in der Lage gewesen seien, den Handel mit einigen Produkten für bestimmte Futures-Kontrakte anzubieten.
Christopher Forbes vom Broker CMC Markets sagte, er habe in 20 Jahren noch nie einen derart weitreichenden Börsenausfall erlebt. CMC habe den Handel in mehreren Rohstoffkontrakten ausgesetzt und bei anderen Produkten entweder die Preisquelle gewechselt oder auf interne Daten und Berechnungen zurückgegriffen, um Preise für Kunden und sogar andere Broker zu stellen.
«Dies ist nicht nur ein Handelsproblem, sondern auch eine Erinnerung daran, dass Rechenzentren zu einer wichtigen Infrastruktur geworden sind, die nicht hundertprozentig zuverlässig ist und Kapazitätsprobleme hat», sagte Portfoliomanager Michail Zherev von Amati in London. Das ist ein blaues Auge für die CME und wahrscheinlich eine überfällige Mahnung, wie wichtig die Marktstruktur ist und wie alles miteinander verbunden ist», sagte Ben Laidler, Leiter der Aktienstrategie bei Bradesco BBI.
Es ist schwierig für Börsen, ihre Rechenzentren zu verlagern
Es ist unklar, was genau mit dem Kühlsystem von CyrusOne geschah, aber die Temperaturen im Komplex stiegen während des Ausfalls auf über 38 Grad. Und das, obwohl das Rechenzentrum laut Angaben auf der Website von CyrusOne über ein Redundanzsystem und kostenlose Kühlung verfügte, wenn die Temperaturen unter minus 1 Grad fielen.
Börsenbetreiber platzieren ihre Matching-Engine, wo Gebote und Angebote zusammengeführt werden, in der Regel an einem zentralen Ort, um die Kosten für die Einrichtung mehrerer Verbindungen an verschiedenen Standorten zu vermeiden. Die New Yorker Börse und die Nasdaq, die grössten Aktienbörsen, unterhalten Partnerschaften mit Rechenzentren in New Jersey. Die in Chicago ansässige CME konzentriert ihre Rechenzentren im Bundesstaat Illinois.
Es ist schwierig für Börsen, ihre Rechenzentren zu verlagern, da Händler die Infrastruktur gerne in der Nähe oder direkt im Rechenzentrum haben, um einen schnelleren Informationsaustausch zu gewährleisten und sich so einen kleinen Vorteil gegenüber anderen, die nicht in der Nähe ansässig sind, zu verschaffen. Der Aufbau von Infrastruktur an anderen Standorten ist zeitaufwändig und verursacht Kosten für die Unternehmen.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die oberste US-amerikanische Aufsichtsbehörde für Derivate, erklärte laut einer Sprecherin, sie sei sich der Situation bewusst und führe routinemäßige Marktbeobachtungen durch.
(Bloomberg/Reuters/cash)