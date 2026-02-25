«Unsere ​konsequente Ausrichtung auf striktes Kostenmanagement hat massgeblich zu diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen», sagte von Achten. Das laufende Effizienzprogramm führte im vergangenen Jahr zu Einsparungen von 380 Millionen Euro, der Zielwert von 500 ‌Millionen Euro werde 2026 erreicht. Die Zahl der Beschäftigten sank trotz des Zukaufs einiger Firmen in Australien und Nordamerika um rund 2000 auf knapp 49.000. Der Umsatz lag bei rückläufigem Absatz mit 21,5 Milliarden Euro ein Prozent über Vorjahr. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten im Schnitt einen RCO von 3,38 Milliarden Euro ​prognostiziert. Das ​Ergebnis pro Aktie verfehlte mit 10,92 Euro die Analystenschätzung von 12,09 Euro. Die Dividende ⁠für das abgelaufene Jahr werde steigen nach 3,30 Euro im Vorjahr, sagte Finanzchef Rene ​Aldach.