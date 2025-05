Auch weitere Kosteneinsparungen sollen helfen, schneller und nachhaltiger zu wachsen. So kündigte von Achten an, in Europa weitere Klinkerwerke zu schliessen. Zuvor hatte das Unternehmen bereits fünf der kosten- und energieintensiven Anlagen stillgelegt, so etwa in Hannover, Leimen und Mainz. «Ziel ist es, in Europa einen deutlichen Sprung in der Marge zu machen», sagte von Achten. «Wir nehmen Kapazität da raus, wo die Produktion besonders kosten- und CO2-intensiv ist, nämlich beim Klinker.» Die Investitionen wollen die Kurpfälzer unterdessen nur um 200 Millionen auf 1,3 Milliarden Euro durchschnittlich im Jahr erhöhen.