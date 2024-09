Zinsänderungen meist Teil von Zyklen

Die Fed hat ausser in zwei Fällen in allen Jahren mit Präsidentschaftswahlen seit 1972 an der Zinsschraube gedreht. Dabei ging es sowohl in die eine als auch in die andere Richtung: Der Leitzins wurde in fünf Wahljahren angehoben, in sechs dagegen gesenkt. In den meisten Fällen waren diese Änderungen Teil von Zyklen, die ein Jahr oder länger vor einem Wahljahr in Gang gesetzt wurden. In vier der fünf Jahre, in denen die Zinsen vor der Wahl stiegen, gewann der amtierende Präsident oder der Kandidat der Partei, die im Weissen Haus das Sagen hatte.