Asante Berko und seine ausserhalb der Bank stehenden Assoziierten hätten ranghohen Regierungsbeamten in der westafrikanischen Nation Ghana vor einem Jahrzehnt mehr als eine Million Dollar an Bestechungsgeldern gezahlt, um die Entwicklung und Finanzierung des mehrmillionenschweren Kraftwerks zu genehmigen, sagte Staatsanwältin Katherine Raut in ihrem Eröffnungsplädoyer vor einer Bundesjury in New York.
Berko habe das mutmassliche Schema vor der Compliance-Abteilung von Goldman verborgen, so die USA. Die Bank wurde nicht der Fehlbarkeit beschuldigt und kooperierte mit den staatlichen Untersuchungen. Der Anwalt von Berko sagte den Geschworenen, die Beweise der Regierung würden die Rolle seines Mandanten in einem Bestechungsschema nicht belegen.
Berko war Mitglied des Teams bei Goldman, das für die Beschaffung und Verwaltung der Finanzierung des Kraftwerksprojekts zuständig war. Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Bestechungsgelder seien an hochrangige ghanaische Beamte und andere gezahlt worden, um die notwendigen Genehmigungen für ein türkisches Unternehmen zu erhalten, und dass Berko das Bestechungsgeld über amerikanische Finanzinstitute gewaschen habe. Das türkische Unternehmen wurde nicht angeklagt.
Die Goldman-Bankerin Amandine Martin, die mit Berko an dem Kraftwerksdeal gearbeitet hatte, legte am Mittwoch als Regierungszeugin aus. Sie wies darauf hin, dass die Richtlinien der Firma die Nutzung persönlicher E-Mail-Konten für Geschäfte verbieten und die Mitarbeitenden verpflichten, die Involvierung Dritter offenzulegen, weil ein «erhöhtes Bestechungsrisiko» bestehe.
Die Regierung behauptet, Berko habe ein Drittberatungsunternehmen eingesetzt, um den Kraftwerkszuschlag zu gewinnen, und habe mutmasslichen Komplizen bei der Besprechung des Bestechungsschemas gesagt: «Nur Gmail.»
Staatsanwältin Raut sagte der Jury am Dienstag, so viele «rote Fahnen» seien schliesslich von Goldman Sachs hochgezogen worden, dass die Bank sich aus dem Projekt zurückgezogen habe. Sie versprach den Geschworenen, dass sie während des zweiwöchigen Prozesses einen Schatz an Beweisen sehen würden – inklusive Bankunterlagen und E-Mails –, die das Bestechungsschema umreissen.
Die Staatsanwältin zitierte eine E-Mail, in der ein Berko-Assoziierter ihm mitteilte, ein Beamter in Ghana warte auf den «heiligen Regen» und würde ihn eher früher als später schätzen. Die USA haben gesagt, diese Nachricht und andere seien der Beweis für illegale Zahlungen.
In Berkos Verteidigung verglich sein Anwalt den Fall der Regierung mit der Popgruppe Milli Vanilli, die entlarvt wurde, weil sie Playback sang und nicht tatsächlich auf ihren Aufnahmen zu hören war.
«Wo sind die Zeugen für die Bestechung von Herrn Berko?», fragte Berkos Anwwalt. «Wird jemand aussagen, eine Bestechung gesehen oder eine Bestechung erhalten zu haben? Die Antwort ist nein.»
Berko wird beschuldigt, gegen das Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) verstossen, eine Verschwörung begangen und an einem Geldwäschereischema beteiligt gewesen zu sein. Es drohen bei einer Verurteilung wegen der schwerwiegendsten Anklage bis zu zwanzig Jahre Gefängnis.
(Bloomberg/cash)