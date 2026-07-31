Berko war Mitglied des Teams bei Goldman, das für die Beschaffung und Verwaltung der Finanzierung des Kraftwerksprojekts zuständig war. Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Bestechungsgelder seien an hochrangige ghanaische Beamte und andere gezahlt worden, um die notwendigen Genehmigungen für ein türkisches Unternehmen zu erhalten, und dass Berko das Bestechungsgeld über amerikanische Finanzinstitute gewaschen habe. Das türkische Unternehmen wurde nicht angeklagt.