Firmen wie Digitec, Galaxus, Brack oder Zalando kämen zusammen auf einen Anteil von 37 Prozent. Der Anteil asiatischer Sendungen stagniere dagegen seit 2024 bei rund 11 bis 12 Prozent. Seit 2016 seien nur etwa 20 Prozent des Wachstums auf Lieferungen aus Asien zurückzuführen.