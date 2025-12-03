«Wetten Sie nicht gegen den Schweizer Franken»

Aus taktischen Gründen gibt die SNB nicht bekannt, wann und bei welcher Marke sie an den Devisenmärkten interveniert - und lässt damit Marktteilnehmer bewusst in der Schwebe. Was nun zur Folge hat, dass sich Spekulanten ab einer gewissen Schwelle vorsichtig werden und sich mit Wetten gegen den Euro nicht die Finger verbrennen wollen. Die Aussage von Samuel Zief, Leiter der globalen Devisenstrategie bei J.P. Morgan Private Bank, vor zwei Jahren verdeutlicht diese Unsicherheit: «Mein Mantra lautet seit langem: Wetten Sie nicht gegen den Schweizer Franken.»