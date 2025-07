Die niederländische Brauerei Heineken bekräftigte ausserdem am Montag ihre Ziele für das Gewinnwachstum. Für 2025 rechnet Heineken weiterhin mit einem Anstieg des organischen operativen Ergebnisses um vier bis acht Prozent. Allerdings will das Unternehmen hierfür nun 500 Millionen Euro statt 300 Millionen einsparen. In den vergangenen sechs Monaten stieg der Betriebsgewinn den Angaben zufolge um 7,4 Prozent. Analysten hatten mit einem Plus von sieben Prozent gerechnet. Der Umsatz belief sich auf 16,92 Milliarden Euro.