Dolf van den Brink werde sein Amt zum 31. ​Mai nach fast sechs ‌Jahren als ‌Vorstandschef niederlegen, teilte der weltweit zweitgrösste Bierkonzern mit Marken wie Tiger und Amstel am Montag mit. ⁠Anschliessend stehe er dem Unternehmen noch acht Monate als Berater zur Verfügung.

​Der Verwaltungsrat werde ‌nun die Suche nach ‍einem Nachfolger einleiten. Sowohl van ​den Brink als auch Aufsichtsratschef Peter Wennink erklärten, dies sei der richtige ‌Zeitpunkt für einen ⁠Führungswechsel. Heineken hatte ‌im Oktober eine neue Strategie bis zum Jahr ‍2030 festgelegt.

(Reuters)