Dolf van den Brink werde sein Amt zum 31. Mai nach fast sechs Jahren als Vorstandschef niederlegen, teilte der weltweit zweitgrösste Bierkonzern mit Marken wie Tiger und Amstel am Montag mit. Anschliessend stehe er dem Unternehmen noch acht Monate als Berater zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat werde nun die Suche nach einem Nachfolger einleiten. Sowohl van den Brink als auch Aufsichtsratschef Peter Wennink erklärten, dies sei der richtige Zeitpunkt für einen Führungswechsel. Heineken hatte im Oktober eine neue Strategie bis zum Jahr 2030 festgelegt.
(Reuters)