Dolf van den Brink werde sein Amt zum 31. ​Mai nach fast sechs ‌Jahren als ‌Vorstandschef niederlegen, teilte der weltweit zweitgrösste Bierkonzern mit Marken wie Tiger und Amstel am Montag mit. ⁠Anschliessend stehe er dem Unternehmen noch acht Monate als Berater zur Verfügung.