Die weltweit zweitgrösste Brauerei schraubte am Montag zwar ihre Gewinnziele für das Gesamtjahr hoch, allerdings nicht so stark wie erhofft. Auch die Zahlen für das erste Halbjahr blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien des Unternehmens rutschten daraufhin an der Börse Amsterdam um bis zu 7,3 Prozent ab, so stark wie zuletzt vor einem Jahr.