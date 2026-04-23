Der niederländische Konzern, zu dem ​Marken wie Henninger, Gösser, Tiger oder ​Sol gehören, hatte wegen des anhaltenden Drucks auf die Lebenshaltungskosten mit einem ‌schwierigen Jahr gerechnet. Nun verteuern sich zudem die Energie für den Brauprozess und die Herstellung von Glasflaschen. «Der Welthandel ist komplexer und volatiler geworden, ​mit Auswirkungen ​auf die Verfügbarkeit und ⁠die Kosten von Energie in bestimmten Märkten», ​erklärte der scheidende ⁠Vorstandschef Dolf van den Brink. «Dies führt zu Inflationsdruck, der die Verbraucherstimmung ‌mittelfristig beeinträchtigen könnte.» Heineken hat bereits den Abbau von 6000 Stellen angekündigt. Zudem sucht das Unternehmen einen neuen ‌Vorstandschef, nachdem van den Brink im Januar überraschend ​seinen Rücktritt angekündigt hatte.