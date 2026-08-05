Finanzchef Harold van den Broek zufolge wuchs das Unternehmen ‌bei seinen fünf wichtigsten weltweiten Biermarken, zu denen neben Heineken auch Tiger und Desperados gehören. Auch das Segment der teureren Premium-Biere sowie ​Getränke jenseits des klassischen Gerstensafts hätten zu der ​positiven Entwicklung beigetragen. Mit der Streichung ​der 3000 Arbeitsplätze hat der Konzern die Hälfte seines auf zwei Jahre angelegten Restrukturierungsplans ‌umgesetzt. Dieser sieht den Abbau von insgesamt bis zu 6000 Stellen vor, um die Gewinnmarge zu verbessern.