In der ersten Jahreshälfte sank der Bierabsatz um 5,6 Prozent auf 120,1 Millionen Hektoliter, wobei insbesondere die Nachfrage in Asien wegen der wirtschaftlichen Abkühlung um 13,2 Prozent zurückging. Das schrumpfende Geschäft in Vietnam, einem der grössten Märkte des Konzerns, machte dem niederländischen Bierbrauer besonders zu schaffen. Der Betriebsgewinn sank um 8,8 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro - Analysten hatten in einer von Heineken erstellten Umfrage lediglich ein Minus von 4,8 Prozent erwartet.