Bargeld wird in der Bundesverfassung verankert

In der Abstimmung über die Bargeldinitiative respektive den Gegenvorschlag kam der Gegenvorschlag durch. Auch dieser will das Bargeld in der Bundesverfassung verankern und wird durch eine 73,4-prozentige Mehrheit getragen. Die Initiative findet bei gut 45 Prozent der Stimmenden Anklang.