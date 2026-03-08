Die Heiratsstrafe wird abgeschafft, die Individualbesteuerung von Ehepartnern eingeführt. 54,2 Prozent der Stimmenden sagen Ja zum Bundesgesetz über die Individualbesteuerung
Die Zustimmung entspricht den Umfragen, die das Meinungsforschungsunternehmen Leewas im Vorfeld des Urnengangs durchgeführt hatte. In der jüngsten Befragung waren 53 Prozent für die Vorlage, 44 Prozent sprachen sich dagegen aus. Der Rest war noch unentschlossen.
Das Ja zur Individualbesteuerung wird von der politischen Linken als «historisch» bejubelt und von rechts-konservativen Politikern als «unsozial» abgestempelt. Die Mitte-Partei will an ihrer sogenannten Fairness-Initiative festhalten. Für sie ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Bargeld wird in der Bundesverfassung verankert
In der Abstimmung über die Bargeldinitiative respektive den Gegenvorschlag kam der Gegenvorschlag durch. Auch dieser will das Bargeld in der Bundesverfassung verankern und wird durch eine 73,4-prozentige Mehrheit getragen. Die Initiative findet bei gut 45 Prozent der Stimmenden Anklang.
Die SRG-Initiative («Halbierungsinitiative»), welche die Abgabe für Privathaushalte auf 200 Franken pro Jahr zu begrenzen will, fand keine Mehrheit. 61,9 Prozent lehnen sie ab.
Chancenlos bleibt auch die Klimafonds-Initiative. 70,7 Prozent sagen Nein dazu.
