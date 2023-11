Eine entscheidende Frage dürfte sein, ob auf der einen Seite im aktuellen Kurs die Konsensschätzung nun richtig abgebildet ist und auf der anderen Seite Novartis in den nächsten Quartalen das anvisierte Gewinnwachstum tatsächlich erzielen kann. So schreiben zum Beispiel die Analysten der UBS, dass trotz positiver Quartalszahlen und dem angehobenen Ausblick die aktuellen Konsenserwartungen nun etwa gleichauf liegen. Zudem könnte es auch sein, dass Bedenken aufgrund der nicht erreichten Ziele von Pluvicto und Scemblix aufkommen könnten. Die UBS hält bei Novartis an einer neutralen Einschätzung - sprich Hold - und einem Kursziel von 90 Franken fest.